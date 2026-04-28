Форвард Сергей Гончарук продлил контракт с «Торпедо»

Нападающий Сергей Гончарук подписал новый двухлетний контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В минувшем регулярном сезоне 26-летний Гончарук провёл 66 матчей, в которых записал на свой счёт 33 (17+16) очка. В Кубке Гагарина форвард сыграл 10 матчей, где набрал 6 (3+3) очков. Всего в рамках КХЛ Гончарук сыграл 395 встреч, в которых набрал 151 (88+63) очко.

«Сергей Гончарук — уже родное для «Торпедо» имя, имеющее прямую ассоциацию с клубом. Мы рады продлению отношений с ним и верим, что он проявит свои лучшие качества как на льду, так и в раздевалке, поможет в воспитании талантливого молодого поколения наших хоккеистов», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.