Рябыкин: ясно, что разборки на пятачке Серебрякова были тренерской установкой

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об эмоциональных стычках во втором матче полуфинальной серии «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2).
— Показалось, что второй матч был уже не таким однозначным.
— Да, это так. У канадских тренеров есть свои особенности и свои приёмы, прежде всего на плей-офф. «Локомотив» попытался перевести серию из тактической в эмоциональную. Все эти разборки на пятачке вратаря Серебрякова должны были вывести Омск из равновесия. И ясно, что это была не самодеятельность, а тренерская установка.
В принципе, отчасти это получилось. Ярославль открыл счёт и имел шансы на общий успех. Если бы не ответный гол Пономарёва, который был во многом случайным, «Локомотив» мог и зацепиться, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.
- 28 апреля 2026
-
14:05
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:04
-
12:42
-
12:25
-
12:18
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
08:00
-
07:30
-
07:09
-
07:05
-
06:26
-
04:45