Рябыкин: ясно, что разборки на пятачке Серебрякова были тренерской установкой

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об эмоциональных стычках во втором матче полуфинальной серии «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2).

— Показалось, что второй матч был уже не таким однозначным.

— Да, это так. У канадских тренеров есть свои особенности и свои приёмы, прежде всего на плей-офф. «Локомотив» попытался перевести серию из тактической в эмоциональную. Все эти разборки на пятачке вратаря Серебрякова должны были вывести Омск из равновесия. И ясно, что это была не самодеятельность, а тренерская установка.

В принципе, отчасти это получилось. Ярославль открыл счёт и имел шансы на общий успех. Если бы не ответный гол Пономарёва, который был во многом случайным, «Локомотив» мог и зацепиться, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.