Рябыкин: ясно, что разборки на пятачке Серебрякова были тренерской установкой

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об эмоциональных стычках во втором матче полуфинальной серии «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

— Показалось, что второй матч был уже не таким однозначным.
— Да, это так. У канадских тренеров есть свои особенности и свои приёмы, прежде всего на плей-офф. «Локомотив» попытался перевести серию из тактической в эмоциональную. Все эти разборки на пятачке вратаря Серебрякова должны были вывести Омск из равновесия. И ясно, что это была не самодеятельность, а тренерская установка.

В принципе, отчасти это получилось. Ярославль открыл счёт и имел шансы на общий успех. Если бы не ответный гол Пономарёва, который был во многом случайным, «Локомотив» мог и зацепиться, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Бойня в полуфинале КХЛ! Матч остановили на 20 (!) минут. Команды набрали 144 минуты штрафа
Видео
Бойня в полуфинале КХЛ! Матч остановили на 20 (!) минут. Команды набрали 144 минуты штрафа
