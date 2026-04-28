«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Джеком Родуолдом

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Джеком Родуолдом
Нападающий Джек Родуолд подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне Родуолд провёл в регулярном чемпионате КХЛ 67 матчей, в которых набрал 44 (21+23) очка. Также нападающий набрал 4 (1+3) очка в 10 играх плей-офф.

В Континентальной хоккейной лиге форвард также выступал за «Куньлунь Ред Стар», «Трактор» и «Адмирал». Всего на его счету в лиге 272 матча, в которых он набрал 131 (61+70) очко с показателем полезности «-51».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Евгением Куликом.

