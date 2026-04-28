Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Илья Люзенков и Егор Головнёв подписали новые контракты с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый двусторонний контракт сроком на два года с 20-летним нападающим Ильёй Люзенковым, а также двусторонний контракт сроком на два года с 19-летним форвардом Егором Головнёвым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Люзенков в текущем сезоне провёл 38 матчей в КХЛ (из них четыре – в плей-офф), набрал 4 (1+3) очка; 18 матчей в МХЛ, заработав 16 (7+9) очков; три матча в ВХЛ, забросил две шайбы. За «Сибирских Снайперов» в МХЛ Илья сыграл 145 матчей, забросил 51 шайбу и отдал 64 голевые передачи.

Головнёв провёл в МХЛ за «Сибирских Снайперов» 149 матчей, забросил 36 шайб и отдал 44 голевые передачи.

