Илья Люзенков и Егор Головнёв подписали новые контракты с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый двусторонний контракт сроком на два года с 20-летним нападающим Ильёй Люзенковым, а также двусторонний контракт сроком на два года с 19-летним форвардом Егором Головнёвым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Люзенков в текущем сезоне провёл 38 матчей в КХЛ (из них четыре – в плей-офф), набрал 4 (1+3) очка; 18 матчей в МХЛ, заработав 16 (7+9) очков; три матча в ВХЛ, забросил две шайбы. За «Сибирских Снайперов» в МХЛ Илья сыграл 145 матчей, забросил 51 шайбу и отдал 64 голевые передачи.

Головнёв провёл в МХЛ за «Сибирских Снайперов» 149 матчей, забросил 36 шайб и отдал 44 голевые передачи.