Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби одержал 100-ю победу в Кубке Стэнли

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт 100-ю победу в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, вместе с «пингвинами» Сидни Кросби становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, в составе «Питтсбурга» форвард выигрывал «Арт Росс Трофи» (дважды), «Тед Линдсей Эворд» (трижды), «Харт Трофи» (дважды), «Морис Ришар Трофи» (дважды), «Конн Смайт Трофи» (дважды).

В Питтсбурге (США) завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2, счёт в серии 3-2 в пользу «лётчиков».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
