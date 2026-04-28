Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби одержал 100-ю победу в Кубке Стэнли

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт 100-ю победу в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, вместе с «пингвинами» Сидни Кросби становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, в составе «Питтсбурга» форвард выигрывал «Арт Росс Трофи» (дважды), «Тед Линдсей Эворд» (трижды), «Харт Трофи» (дважды), «Морис Ришар Трофи» (дважды), «Конн Смайт Трофи» (дважды).

В Питтсбурге (США) завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2, счёт в серии 3-2 в пользу «лётчиков».