Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби одержал 100-ю победу в Кубке Стэнли
Поделиться
Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт 100-ю победу в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Напомним, вместе с «пингвинами» Сидни Кросби становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, в составе «Питтсбурга» форвард выигрывал «Арт Росс Трофи» (дважды), «Тед Линдсей Эворд» (трижды), «Харт Трофи» (дважды), «Морис Ришар Трофи» (дважды), «Конн Смайт Трофи» (дважды).
В Питтсбурге (США) завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2, счёт в серии 3-2 в пользу «лётчиков».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45 2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17 2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29 2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06 3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
14:36
-
14:23
-
14:05
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:04
-
12:42
-
12:25
-
12:18
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
08:00
-
07:30
-
07:09
-
07:05