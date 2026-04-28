Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник Никита Зоркин подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Никита Зоркин подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Новое соглашение с игроком рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Зоркин выступает за «Салават Юлаев» с лета 2023 года. В минувшем сезоне защитник в регулярном чемпионате провёл 54 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков. В шести играх плей-офф на его счету две результативные передачи.

В Континентальной хоккейной лиге форвард также выступал за СКА, «Сочи», минское «Динамо». Всего в КХЛ на счету игрока обороны 284 матча, где он набрал 53 (23+30) очка.

Ранее «Салават Юлаев» подписал новый контракт с Джеком Родуолдом.

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Джеком Родуолдом
Комментарии
