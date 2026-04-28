19-летний форвард подписал новый контракт с «Сибирью»

19-летний форвард подписал новый контракт с «Сибирью»
Новый контракт с «Сибирью» на два года подписал 19-летний нападающий Александр Першаков. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Александр Першаков в этом сезоне провёл 29 матчей, за которые заработал 19 очков (6+13). В ВХЛ сыграл четыре игры в составе «Динамо-Алтай», в которых заработал 3 (2+1) очка. За «Сибирь» сыграл 32 матча, набрав 3 (2+1) очка.

В регулярном сезоне «Сибирь» набрала 69 очков после 68 встреч и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила «Металлургу» со счётом 1-4 в серии.

Ранее два нападающих подписали новые контракты с «Сибирью».

