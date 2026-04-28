«У Разина козырей больше, чем у Гатиятулина». Величкин — о серии «Металлург» — «Ак Барс»

Комментарии

Бывший генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о ходе серии между магнитогорским клубом и «Ак Барсом» (1-1).

— «Металлург» — фаворит?
— То, что показала вторая игра, говорит о том, что домашнее поражение в первой игре ни насколько не скажется. Это полуфинал, остались четыре сильнейшие команды. Всё идёт по плану, нормально. «Металлург» можно назвать фаворитом серии. Всё-таки козырей побольше у Андрея Разина, чем у Анвара Гатиятулина, — приводит слова Величкина «Советский спорт».

Напомним, третья игра в полуфинальной серии состоится на льду казанского клуба в среду, 29 апреля. Начало матча в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
