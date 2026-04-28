Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин назвал преимущества и недостатки «Металлурга» в текущем плей-офф

Дмитрий Рябыкин назвал преимущества и недостатки «Металлурга» в текущем плей-офф
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал игру «Металлурга» в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1-1).

— Откровенно говоря, после первой игры существовали большие опасения за Магнитогорск. Казань в стартовой игре подавила соперника, в частности затормозив его быстрое нападение в средней зоне. Очень не хотелось, чтобы второй полуфинал пошёл по сценарию первого, тем более что и в предыдущих двух раундах нас не порадовали длинными сериями. Но, к счастью, Магнитогорск смог прибавить.

— За счёт чего?
— Объём движения, скорость – всё это те плюсы «Металлурга», которые позволили ему выиграть регулярный чемпионат. Вчера «Металлург» нашёл возможность добавить в скоростях, причём всеми звеньями. В лёгкой и быстрой игре у него есть преимущество.

— Каким видите развитие этой серии?
— Проблема «Металлурга» — в игровых перепадах. Команда ведёт после второго периода – 3:0, но умудряется пропустить первый гол уже на четвёртой секунде третьего периода, устроив себе валидольную концовку. Это плей-офф, здесь очень многое зависит от концентрации.

Посмотрим, как сыграет Казань дома. Тут тонкий момент – Магнитогорску нельзя давать свободного пространства и возможности для быстрых контратак. Интересно, какую тактику выберут соперники, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

