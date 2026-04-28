Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» объявила о продлении контрактов с тренерским штабом

Комментарии

«Северсталь» официально продлила контракты с тренерским штабом на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

«Андрей Леонидович Козырев, Евгений Михайлович Ставровский, Вадим Владимирович Хомицкий, Виталий Евгеньевич Чумичев и Павел Сергеевич Блинов продолжат работу в клубе. Соглашения рассчитаны до конца сезона-2027/2028», — сказано в сообщении команды.

В минувшем регулярном сезоне «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина череповецкий клуб уступил «Торпедо» со счётом 1-4.

Ранее стало известно, что нападающий «Северстали» Адам Лишка вызван в расположение сборной Словакии.

Материалы по теме
Официально
Форвард «Северстали» Лишка вызван в сборную Словакии на сборы перед ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android