«Северсталь» объявила о продлении контрактов с тренерским штабом

«Северсталь» официально продлила контракты с тренерским штабом на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

«Андрей Леонидович Козырев, Евгений Михайлович Ставровский, Вадим Владимирович Хомицкий, Виталий Евгеньевич Чумичев и Павел Сергеевич Блинов продолжат работу в клубе. Соглашения рассчитаны до конца сезона-2027/2028», — сказано в сообщении команды.

В минувшем регулярном сезоне «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина череповецкий клуб уступил «Торпедо» со счётом 1-4.

Ранее стало известно, что нападающий «Северстали» Адам Лишка вызван в расположение сборной Словакии.