Антон Белов покинул тренерский штаб СКА-ВМФ

СКА-ВМФ объявил об уходе Антона Белова из тренерского штаба команды, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В качестве тренера по подготовке резерва Белов присоединился к армейцам в сезоне-2022/2023. Работал с командами «СКА-1946» и СКА-ВМФ. Перед стартом этого чемпионата Белов вошёл в тренерский штаб моряков в качестве тренера по работе с защитниками.

Всего в КХЛ на счету Белова 749 матчей, в которых он набрал 216 (58+158) очков при показателе полезности «+193». Белов завершил карьеру игрока в 2023 году и вошёл в тренерский штаб СКА.