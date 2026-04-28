Тардиф высказался об отказе Ниццы проводить хоккейный олимпийский турнир 2030 года

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал о положении дел в контексте зимних Олимпийских игр 2030 года в Альпах. Олимпийский хоккейный турнир, который изначально должен был состояться в Ницце, теперь остался без официального места проведения после того, как город отказался от участия.

«Факт остаётся фактом: мужской хоккейный турнир имеет большое значение на Олимпийских играх. Не стоит забывать об одном: на хоккей приходится 60% доходов от продажи билетов на Игры. Поэтому нам хотелось бы, чтобы нас ценили по достоинству. Мы найдём решение. Я сделаю всё, чтобы наш турнир прошёл в наилучших возможных условиях. Нам нужно предложить что-то жизнеспособное, на условиях, которых он заслуживает», — цитирует Тардифа L'Equipe.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Париж и Лион теперь рассматриваются в качестве кандидатов на проведение турнира.

