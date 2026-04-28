Вайсфельд — о серии «Авангарда» и «Локомотива»: омичи к этим играм лучше подготовились

Вайсфельд — о серии «Авангарда» и «Локомотива»: омичи к этим играм лучше подготовились
Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о серии полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». После двух первых матчей омичи ведут со счётом 2-0.

«Банально скажу, но думаю что «Авангард» к этим играм лучше подготовился. Омская команда вышла и играла, как и должна играть в плей-офф — собранно, сконцентрированно. Первую игру они просто завозили «Локомотив». По игре преимущество было у «Авангарда». Относительно игры в неравных составах. Когда у «Локомотива» было большинство, они как бы и угроз особых не создавали, а «Авангард» прям в зоне вставали, позиционный розыгрыш уже опасно. Спецбригады однозначно лучше у омской команды сыграли, но и разница, конечно, большая — игра вратарей», — сказал Вайсфельд в эфире шоу «КХЛ ЗДЕСЬ».

Материалы по теме
Что ждать от полуфиналов плей-офф КХЛ. Полный разбор от Вайсфельда
Эксклюзив
Что ждать от полуфиналов плей-офф КХЛ. Полный разбор от Вайсфельда
