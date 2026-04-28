Гимаев — об игре «Авангарда»: такой эффективности вообще ни у одной команды не видел

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев отметил эффективность игры «Авангарда» с «Локомотивом» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Я такой эффективности вообще ни у одной команды не видел. У них нет такого – «не получается», «не везёт». Они просто знают, что если будут делать ту работу, которую они закладывали перед матчем, то у них всё будет получаться. Посмотрите, какие голы они забивают. За сезон таких два-три залетает, а у них в плей-офф таких больше: то из-за ворот, то с лицевой линии, рикошеты невероятные. Если бы это было один раз или два, то можно сказать, что повезло. Здесь же это тенденция — целенаправленные действия на создание нестандартных ситуаций и работают. Вся серия с «Локомотивом» складывается из мелочей: игра не в равных составах, единоборство, битва характеров, кто лучше реализует свой момент. В этом во всём сейчас лучше «Авангард», — сказал Гимаев в эфире шоу «КХЛ ЗДЕСЬ».