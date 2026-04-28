«Начните сеять хаос на льду». Оши рассказал, каким должен быть настрой на матч плей-офф

Бывший нападающий клубов НХЛ Ти Джей Оши заявил, что в случае крупного проигрыша в плей-офф игроки должны вступать на льду в потасовки и жёстко действовать против соперника.

«Если вы безнадёжно проигрываете матч, просто начните сеять хаос на льду. Это всё ещё хоккей. Просто сбросьте перчатки. Начните давить на соперников. Что бы это ни было. Мне всё равно, что это. Это то, что вы хотели бы увидеть, верно?

Хотите немного рискнуть – возьмите в свою команду Тома Уилсона или кого-то в этом роде. Каждый раз, когда ты на льду, нужно оказывать влияние на игру. Как нападающий я хотел, чтобы любой защитник, против которого мне предстоит играть, был в ужасе от мысли, что, как только он коснётся шайбы, я начну атаковать его на полной скорости и мне будет всё равно, что произойдёт. Может быть, мы оба получим травму, это не имеет значения, но именно такой настрой необходим в серии плей-офф», — цитирует Оши RMNB.