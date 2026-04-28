Наиль Якупов получил большой штраф за удар клюшкой между ног Панику
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт второй период — счёт 2:1 в пользу омичей.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5) 2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4) 2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4) 2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5) 2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5) 2:4 Паник – 58:57 (en)
В середине второго периода нападающий «Авангарда» Наиль Якупов получил большой пятиминутный штраф за удар между ног форварда «Локомотива» Рихарда Паника. Арбитры встречи изучили видеоповтор и подтвердили большой штраф. Менее чем через минуту «Локомотив» смог отыграть одну шайбу.
Материалы по теме
Антон Белов покинул тренерский штаб СКА-ВМФ Официально
