Наиль Якупов получил большой штраф за удар клюшкой между ног Панику

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт второй период — счёт 2:1 в пользу омичей.

В середине второго периода нападающий «Авангарда» Наиль Якупов получил большой пятиминутный штраф за удар между ног форварда «Локомотива» Рихарда Паника. Арбитры встречи изучили видеоповтор и подтвердили большой штраф. Менее чем через минуту «Локомотив» смог отыграть одну шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.