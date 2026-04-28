«Авангард» взял неудачный тренерский запрос и остался на 2 минуты в формате «три на пять»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После второго периода — счёт 3:2 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5)     2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4)     2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4)     2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5)     2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5)     2:4 Паник – 58:57 (en)    

На 31-й минуте встречи Рушан Рафиков забросил первую шайбу «Локомотива», реализовав большой пятиминутный штраф за удар клюшкой Наиля Якупова. Тренерский штаб «Авангарда» взял запрос на пас рукой перед взятием ворот. После видеопросмотра арбитры матча не нашли нарушения и выписали омичам двухминутный командный штраф. Так «Авангард» остался втроём на полноценные две минуты. «Локомотив» не смог реализовать это большинство.

