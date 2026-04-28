«Локомотив» забросил три шайбы подряд и выиграл у «Авангарда» второй период со счётом 3:0

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После второго периода — счёт 3:2 в пользу ярославцев.

Во втором периоде «Локомотиву» удалось перевернуть ход встречи и забросить три шайбы подряд. Первый гол «Локомотива» на 31-й минуте в большинстве забил Рушан Рафиков с передач Георгия Иванова и Егора Сурина. Вторую шайбу гости забросили на 36-й минуте — отличился Александр Полунин с передач Дениса Алексеева и Ильи Николаева. Впервые «Локомотив» вышел вперёд в счёте после гола Александра Радулова на последней минуте второго периода.