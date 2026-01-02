«Локомотив» отыгрался с 0:2 у «Авангарда» и одержал первую победу в полуфинальной серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу ярославцев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Авангарда».

После первого периода «Авангард» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Во втором периоде «Локомотиву» удалось перевернуть ход встречи и забросить три шайбы подряд. Первый гол «Локомотива» на 31-й минуте в большинстве забил Рушан Рафиков с передач Георгия Иванова и Егора Сурина. Вторую шайбу гости забросили на 36-й минуте — отличился Александр Полунин с передач Дениса Алексеева и Ильи Николаева. Впервые «Локомотив» вышел вперёд в счёте после гола Александра Радулова на последней минуте второго периода. За минуту до конца третьего периода Рихард Паник голом в пустые ворота установил окончательный счёт во встрече.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 апреля, 2, 4* и 6 мая.

*если потребуется.