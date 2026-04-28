Никита Кучеров попал в тройку претендентов на приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала тройку претендентов на получение награды «Тед Линдсей Эворд». Награда вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. В тройку попали российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2025/2026. На его счету 138 (48+90) очков в 82 матчах.

Кучеров завершил регулярный сезон на втором месте в списке бомбардиров. На счету россиянина 130 (44+86) очков в 76 встречах.

Селебрини завершил регулярный сезон на четвёртом месте в таблице бомбардиров лиги. На счету 19-летнего форварда 115 (45+70) очков в 82 играх.