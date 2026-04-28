Защитник «Торпедо» Конюшков ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в НХЛ

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился впечатлениями от тренировочного лагеря «Монреаль Канадиенс». Игрок был задрафтован канадским клубом в 2023 году под 110-м общим номером.

– Как таковой связи с «Монреалем» нет. Был вариант поехать туда в тренировочный лагерь, но я сказал, что мне хочется провести лето в России и не изматывать себя сменой часовых поясов, как это было в прошлом году. Мне тогда пришлось немного тяжеловато. Сейчас мне не хочется дробить свою подготовку, поскольку я ей очень дорожу и боюсь, что могу что-то не успеть. Планов насчёт НХЛ у меня пока что нет, с удовольствием проведу ещё год в «Торпедо».

– Какие впечатления остались от тренировочного лагеря в Монреале?

– В целом мне понравилось. Узнал много нового для себя. Там были главные тренеры из НХЛ и АХЛ, мне удалось поработать с тренером по защитникам из команды АХЛ. Было интересно узнать, как он видит игру. Там немного другая система. В бытовом плане тоже было интересно. Со своим русским: «Здравствуйте, можно мне капучино?» я заказывал кофе чуть дольше, чем в России (улыбается). Прикольно было посмотреть на людей и погулять по городу. Я, парень из Пензы, ходил по Монреалю и не понимал, где нахожусь. На сборах к нам ещё иногда подключались ребята из НХЛ. После этого приходил в отель и думал: «Блин, что я тут делаю?» — цитирует Конюшкова Allhockey.ru.