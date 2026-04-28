Главный тренер «Каролины» высказался о состоянии здоровья Никишина, получившего сотрясение

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о состоянии здоровья российского защитника Александра Никишина, получившего сотрясение в четвёртом матче серии первого раунда с «Оттавой Сенаторз». Россиянин получил травму после жёсткого силового приёма от защитника «Оттавы» Тайлера Клевена. Никишин после хита долго оставался на льду и покинул площадку при помощи врача и партнёров по команде.

«Я надеюсь, что он будет готов ко второму раунду. Его восстановление идёт в правильном направлении», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

«Каролина» выиграла у «Оттавы» (4:2, 4-0 в серии) и вышла во второй раунд плей-офф, где её соперником будет победитель противостояния между «Питтсбургом» и «Филадельфией».