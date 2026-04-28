Быков: Роман Ротенберг получил большой опыт работы в КХЛ и пригодится любой команде

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Быков высказался о назначении Леонида Тамбиева главным тренером «Динамо».

«Ротенберг тоже смотрелся бы интересно в роли главного тренера «Динамо». Знаю, что Роман уже несколько месяцев работает в московском клубе, что может говорить о том, что он уже вник в дела клуба. Он уже получил достаточно большой опыт работы в КХЛ и пригодится любой команде, в том числе «Динамо», – цитирует Быкова

Прошедший регулярный сезон-2025/2026 «Динамо» начинало с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера. По ходу сезона специалист был уволен, а на его место был назначен Вячеслав Козлов. Бело-голубые уступили минскому «Динамо» в четырёх матчах в первом раунде Кубка Гагарина.