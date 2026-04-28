«Локомотив» заслужил этот матч». Хартли — о камбэке с 0:2 в третьей игре с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:2, 1-2). После первого периода ярославцы уступали со счётом 0:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5)     2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4)     2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4)     2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5)     2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5)     2:4 Паник – 58:57 (en)    

— Очень классная командная победа. Если честно, немного расстроился за ребят после первого периода, потому что вышли и с самого начала здорово играли, на хороших скоростях, создавали моменты, но на перерыв ушли при 0:2. Была хорошая беседа в раздевалке, никто не вешал голову. Видно было, что все уверены в своём партнёре, что мы можем переломить встречу. Были в такой ситуации в предыдущих двух играх, но здесь переломили, второй период стал решающим. Это командная победа, где каждый внёс свою лепту. Мы заслужили этот матч.

— В прошлом матче эмоции подвели «Локомотив». Делали акцент, что сегодня надо эти эмоции убрать?
— Мы обращаем внимание на все моменты и эту ситуацию обсуждали. Хоккей – такая игра, где очень много эмоций, иногда получается их сдерживать, иногда – нет. Любая команда бывает в таких ситуациях. Это два заядлых соперника, которые уже несколько лет подряд играют в плей-офф, всё накалено до предела. Но команды вышли и сегодня сыграли в хороший хоккей.

— Из длинного большинства выжали не так много, как хотели бы, но в равных составах дожали. Когда не смогли «пять на три» реализовать, что-то говорили? Как удалось довести период в пользу «Локомотива»?
— Конечно, «пять на три» часто является ключевым моментом, но настрой был такой, что даже когда не реализовали, никто не раскисал. Ребята продолжали играть. Одну шайбу «пять на четыре» забросили, а сразу после этого Полунин забил важный гол, и дальше в этом периоде уже повели в счёте, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

