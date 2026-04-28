«Локомотив» заслужил этот матч». Хартли — о камбэке с 0:2 в третьей игре с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:2, 1-2). После первого периода ярославцы уступали со счётом 0:2.

— Очень классная командная победа. Если честно, немного расстроился за ребят после первого периода, потому что вышли и с самого начала здорово играли, на хороших скоростях, создавали моменты, но на перерыв ушли при 0:2. Была хорошая беседа в раздевалке, никто не вешал голову. Видно было, что все уверены в своём партнёре, что мы можем переломить встречу. Были в такой ситуации в предыдущих двух играх, но здесь переломили, второй период стал решающим. Это командная победа, где каждый внёс свою лепту. Мы заслужили этот матч.

— В прошлом матче эмоции подвели «Локомотив». Делали акцент, что сегодня надо эти эмоции убрать?

— Мы обращаем внимание на все моменты и эту ситуацию обсуждали. Хоккей – такая игра, где очень много эмоций, иногда получается их сдерживать, иногда – нет. Любая команда бывает в таких ситуациях. Это два заядлых соперника, которые уже несколько лет подряд играют в плей-офф, всё накалено до предела. Но команды вышли и сегодня сыграли в хороший хоккей.

— Из длинного большинства выжали не так много, как хотели бы, но в равных составах дожали. Когда не смогли «пять на три» реализовать, что-то говорили? Как удалось довести период в пользу «Локомотива»?

— Конечно, «пять на три» часто является ключевым моментом, но настрой был такой, что даже когда не реализовали, никто не раскисал. Ребята продолжали играть. Одну шайбу «пять на четыре» забросили, а сразу после этого Полунин забил важный гол, и дальше в этом периоде уже повели в счёте, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.