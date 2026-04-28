Хартли: Радулов и в 39 лет хочет не просто играть, а выигрывать. Он заряжает «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре 39-летнего нападающего Александра Радулова и отметил большое влияние опытного форварда на ярославскую команду.

— Радулов прибавляет от матча к матчу, насколько велика его роль как лидера и проводили ли вы с ним беседы?

— Всегда с ним разговариваем. Саша – отличный лидер, и в 39 лет вы все видите его страсть и любовь к хоккею. Даже в таком возрасте он не просто хочет играть в хоккей, а хочет выигрывать. Когда есть такой лидер, он заряжает всю команду. Очень важный игрок для нас, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.