Боб Хартли ответил на вопрос о состоянии заболевшего Байрона Фрейза

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос о состоянии заболевшего нападающего Байрона Фрейза. Канадец пропустил два матча серии с «Авангардом».

— Почему решили выставить 20-летнего Кузина в состав? Значит ли это, что Фрейз выбыл надолго?

— Не знаю, когда Байрон вернётся. Он остался в Ярославле, он болеет. Доктор нас оповещает о прогрессе. Кузин сыграл великолепно, очень люблю этого парня. Для своего возраста суперпрофессиональный игрок, работает над своей игрой, хочет учиться. Мы много с ним работаем, с таким отношением, уверен, о Кузине будут слышать долгие годы, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.