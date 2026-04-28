Хартли: тройка Алексеева — герои «Локомотива» в плей-офф, о которых никто не говорит
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре звена Дениса Алексеева в серии с «Авангардом».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5) 2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4) 2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4) 2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5) 2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5) 2:4 Паник – 58:57 (en)
— Красковский сыграл всего три смены, это оценка его игры сегодня или в предыдущем матче?
— Это совершенно не значит, что я недоволен Красковским, он играет свою важную роль. Но тройка Николаева, Алексеева и Полунина – это герои команды в этом плей-офф, о которых никто не говорит. Они взяли на себя большую роль, хорошо себя проявляют. А Кузин заменил Красковского, потому что я думал, что так звено сможет сделать чуть больше в атаке. Паша всегда может вернуться в состав и выполнять свою роль, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
