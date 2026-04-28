Хартли: тройка Алексеева — герои «Локомотива» в плей-офф, о которых никто не говорит

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре звена Дениса Алексеева в серии с «Авангардом».

— Красковский сыграл всего три смены, это оценка его игры сегодня или в предыдущем матче?

— Это совершенно не значит, что я недоволен Красковским, он играет свою важную роль. Но тройка Николаева, Алексеева и Полунина – это герои команды в этом плей-офф, о которых никто не говорит. Они взяли на себя большую роль, хорошо себя проявляют. А Кузин заменил Красковского, потому что я думал, что так звено сможет сделать чуть больше в атаке. Паша всегда может вернуться в состав и выполнять свою роль, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.