«Я не помнил, но получил много поздравлений». Хартли — о годовщине чемпионства «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о пятилетней годовщине чемпионства «Авангарда». 28 апреля 2021 года омский клуб под руководством канадского тренера стал обладателем Кубка Гагарина.

— Вы сегодня впервые обыграли «Авангард» и сделали это в день чемпионства «Авангарда». Знали ли об этом, может, вас поздравляли?

— Пять лет. Мне пришло много сообщений с поздравлениями. Сегодня на прогулке у гостиницы ко мне даже подходили люди, поздравляли с годовщиной. Люди помнят, хотя чемпионство мы выиграли не здесь, а в Балашихе. Я не помнил, но они мне напомнили. И даже во время игры мне приходили поздравительные сообщения, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.