Буше: «Авангард» сам саботировал игру во втором периоде. Обычно 2:0 доводим до победы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:4, 2-1). После первого периода омичи вели со счётом 2:0.

— Мы контролировали матч и сами же его саботировали во втором периоде. Вот и всё.

— Насколько сегодня сложно было играть в 11 нападающих?

— Это никак не связано с тем фактом, что у нас в составе было 11 нападающих. Вся проблема – в удалениях, которые мы нахватали, что мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой во втором периоде. Нападающих могло бы хоть 15, итог был бы такой же, если бы действовали так же.

— То есть сложнее из-за этого не было?

— Мы недостаточно грамотно действовали, связи с количеством нападающих нет. Прошлую серию мы провели с девятью игроками.

— Вы сказали, что контролировали игру в первом периоде. Но, по сути, вас в игре держал Серебряков.

— Мы прекрасно понимали, что соперник будет давить, потому что проиграл оба домашних матча. Но обычно, когда мы делаем 2:0, то держим этот счёт и доводим до победы. А сегодня мы удаляемся, теряем шайбу и действуем недостаточно грамотно. Сами саботировали матч. Здесь можно искать тысячу разных историй, однако мы просто сами себе создавали проблемы, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.