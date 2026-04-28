Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Буше: «Авангард» сам саботировал игру во втором периоде. Обычно 2:0 доводим до победы

Буше: «Авангард» сам саботировал игру во втором периоде. Обычно 2:0 доводим до победы
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:4, 2-1). После первого периода омичи вели со счётом 2:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5)     2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4)     2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4)     2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5)     2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5)     2:4 Паник – 58:57 (en)    

— Мы контролировали матч и сами же его саботировали во втором периоде. Вот и всё.

— Насколько сегодня сложно было играть в 11 нападающих?
— Это никак не связано с тем фактом, что у нас в составе было 11 нападающих. Вся проблема – в удалениях, которые мы нахватали, что мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой во втором периоде. Нападающих могло бы хоть 15, итог был бы такой же, если бы действовали так же.

— То есть сложнее из-за этого не было?
— Мы недостаточно грамотно действовали, связи с количеством нападающих нет. Прошлую серию мы провели с девятью игроками.

— Вы сказали, что контролировали игру в первом периоде. Но, по сути, вас в игре держал Серебряков.
— Мы прекрасно понимали, что соперник будет давить, потому что проиграл оба домашних матча. Но обычно, когда мы делаем 2:0, то держим этот счёт и доводим до победы. А сегодня мы удаляемся, теряем шайбу и действуем недостаточно грамотно. Сами саботировали матч. Здесь можно искать тысячу разных историй, однако мы просто сами себе создавали проблемы, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

