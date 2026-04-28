Буше: третий матч с «Локомотивом» был мягким, по накалу страстей не похож на матч плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что третий матч серии полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» был не похож на типичную игру плей-офф из-за отсутствия стычек. Во второй встрече серии состоялись две массовые потасовки, по итогам которых несколько игроков и тренеры команд получили денежные штрафы.

— Лига раздала денежные штрафы и вам, и игрокам, и клубу. Можно сказать, что «Локомотив» сделал выводы из прошлой игры, а вы наступили на их грабли?

— Сегодня был мягкий матч, для меня по накалу страстей он не был похож на матч уровня плей-офф. С обеих сторон недостаточно силовой. И счёт был 2:0 в нашу пользу полматча, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.