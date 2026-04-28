Буше: третий матч с «Локомотивом» был мягким, по накалу страстей не похож на матч плей-офф
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что третий матч серии полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» был не похож на типичную игру плей-офф из-за отсутствия стычек. Во второй встрече серии состоялись две массовые потасовки, по итогам которых несколько игроков и тренеры команд получили денежные штрафы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5) 2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4) 2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4) 2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5) 2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5) 2:4 Паник – 58:57 (en)
— Лига раздала денежные штрафы и вам, и игрокам, и клубу. Можно сказать, что «Локомотив» сделал выводы из прошлой игры, а вы наступили на их грабли?
— Сегодня был мягкий матч, для меня по накалу страстей он не был похож на матч уровня плей-офф. С обеих сторон недостаточно силовой. И счёт был 2:0 в нашу пользу полматча, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
16:20Антон Белов покинул тренерский штаб СКА-ВМФ Официально
