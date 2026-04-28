Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше: меня вывели из себя два гола, которые «Авангард» пропустил после «три на пять»

Буше: меня вывели из себя два гола, которые «Авангард» пропустил после «три на пять»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об ошибочном запросе на игру рукой перед первым голом «Локомотива» в третьем матче серии, в результате чего омская команда на две минуты осталась в формате «три на пять».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5)     2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4)     2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4)     2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5)     2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5)     2:4 Паник – 58:57 (en)    

— Считаете ли ошибкой тренерский запрос на пас рукой?
— Мы команда, работаем все вместе. Я не смотрю видео, у нас есть специальные люди, на которых мы полагаемся. Да, они допустили одну-единственную ошибку за полтора года, такое случается. Но «пять на три» соперник не забил, а вывели из себя меня два гола, которые они забили после, потому что мы сами подарили их сопернику.

Хочу отметить, что наши видеотренеры помогли нам выиграть большое количество матчей, все их советы взять запрос всегда были оправданны. Ошибаются все – я, тренеры, игроки, руководство, это нормально. Я не собираюсь тыкать пальцем и кого-то обвинять. Ещё раз, мы не пропустили «три на пять», и обычно, когда ты так отбиваешься, то получаешь инициативу. У нас этого не случилось, мы пропустили в равных составах.

— Эти две шайбы, «Авангард» нетипично для себя проиграл пятачок. Это стало ценой того, что отбились в длинном меньшинстве?
— Эти голы пропустили, потому что мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой. Завладевали шайбой, тут же её теряли, создавался трафик у наших ворот.

— Блажиевский почти не играл в третьем периоде, это потому, что он пробросился перед пропущенной шайбой?
— Нет, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» взял неудачный тренерский запрос и остался на 2 минуты в формате «три на пять»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android