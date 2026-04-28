Буше: меня вывели из себя два гола, которые «Авангард» пропустил после «три на пять»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об ошибочном запросе на игру рукой перед первым голом «Локомотива» в третьем матче серии, в результате чего омская команда на две минуты осталась в формате «три на пять».

— Считаете ли ошибкой тренерский запрос на пас рукой?

— Мы команда, работаем все вместе. Я не смотрю видео, у нас есть специальные люди, на которых мы полагаемся. Да, они допустили одну-единственную ошибку за полтора года, такое случается. Но «пять на три» соперник не забил, а вывели из себя меня два гола, которые они забили после, потому что мы сами подарили их сопернику.

Хочу отметить, что наши видеотренеры помогли нам выиграть большое количество матчей, все их советы взять запрос всегда были оправданны. Ошибаются все – я, тренеры, игроки, руководство, это нормально. Я не собираюсь тыкать пальцем и кого-то обвинять. Ещё раз, мы не пропустили «три на пять», и обычно, когда ты так отбиваешься, то получаешь инициативу. У нас этого не случилось, мы пропустили в равных составах.

— Эти две шайбы, «Авангард» нетипично для себя проиграл пятачок. Это стало ценой того, что отбились в длинном меньшинстве?

— Эти голы пропустили, потому что мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой. Завладевали шайбой, тут же её теряли, создавался трафик у наших ворот.

— Блажиевский почти не играл в третьем периоде, это потому, что он пробросился перед пропущенной шайбой?

— Нет, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.