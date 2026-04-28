Буше — об удалении Якупова: подарили «Локомотиву» то, что он подарил нам в прошлый раз

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил пятиминутное удаление нападающего Наиля Якупова за удар клюшкой в пах форварда Рихарда Паника в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:4, 2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5)     2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4)     2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4)     2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5)     2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5)     2:4 Паник – 58:57 (en)    

— Удаление Якупова – несчастный случай или надо лучше контролировать клюшку?
— Я не пересматривал этот момент, для меня важнее было искать пути, как спасать игру, а не пересматривать каждое удаление, в моменте это не помогло бы. Можно вспомнить предыдущий матч, когда соперник удалился и мы за счёт этого победили. Состоялся обмен любезностями – мы им сегодня подарили то, что они подарили нам в прошлый раз.

— Не показалось, что эпизод с пятиминутным удалением Якупова похож на то, что произошло в Ярославле с Пономарёвым и Рафиковым?
— Да, то же самое. Можете сами понимать, как хотите.

— Насколько довольны, как команда действовала в третьем периоде, уступая в счёте?
— Ребята бились до конца и по ходу сезона часто отыгрывались. Мы никогда не сдаёмся, всегда ищем решения. Прекрасно понимали, что серия может быть длительной, и готовы к семи встречам, и к двум-трём овертаймам в седьмой встрече. И неважно, что выиграли там две, а здесь одну проиграли, или выиграли бы там одну, а затем одну здесь, счёт – 2:1. Работа ещё не сделана, надо четыре победы, чтобы идти дальше.

— Понятно уже, будете ли играть в восемь защитников в следующей встрече?
— Пока не знаем. Восемь защитников — это была мера предосторожности, но большего не скажу, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

