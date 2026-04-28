СДК рассмотрел эпизод второго матча серии «Металлург» — «Ак Барс» с участием Галимова

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи «Металлург» – «Ак Барс» и принял решение не накладывать на нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова санкций, предусмотренных статьёй 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что клуб будет посылать один эпизод с нападающим казанского клуба Артёмом Галимовым в Спортивно-дисциплинарный комитет. Тренер магнитогорского клуба заявил, что у него много вопросов к хоккеисту «Ак Барса».

Третий матч серии пройдёт 29 апреля в Казани. В текущем плей-офф на счету Галимова 9 (6+3) очков в 11 встречах.