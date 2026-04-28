СДК рассмотрел эпизод второго матча серии «Металлург» — «Ак Барс» с участием Галимова
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи «Металлург» – «Ак Барс» и принял решение не накладывать на нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова санкций, предусмотренных статьёй 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4) 2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5) 3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4) 3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4) 3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5) 4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)
Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что клуб будет посылать один эпизод с нападающим казанского клуба Артёмом Галимовым в Спортивно-дисциплинарный комитет. Тренер магнитогорского клуба заявил, что у него много вопросов к хоккеисту «Ак Барса».
Третий матч серии пройдёт 29 апреля в Казани. В текущем плей-офф на счету Галимова 9 (6+3) очков в 11 встречах.
16:20Антон Белов покинул тренерский штаб СКА-ВМФ Официально
