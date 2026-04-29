Андрей Назаров высказался о напряжённой обстановке и спорах в полуфиналах Кубка Гагарина

Андрей Назаров высказался о напряжённой обстановке и спорах в полуфиналах Кубка Гагарина
Известный тренер Андрей Назаров высказался о ходе полуфинальных матчей Кубка Гагарина.

«Полуфиналы плей-офф КХЛ получаются отличными: чувствуется дух плей-офф. Отличная картинка, популяризация лиги, команды бьются в кровь как на льду, так и за пределами площадки. Результаты в парах «Металлург» — «Ак Барс» и «Локомотив» — «Авангард» по-прежнему непредсказуемые. Качели могут перевесить в любую сторону. Это в очередной раз доказывает, что наша лига — лучшая в Европе и на ведущих ролях в мире. Интрига не утихает!

Что касается последних событий, то это абсолютная норма. Да, есть постоянные стычки на льду. Да, есть громкие реплики на пресс-конференциях. Здесь нет ни виновных, ни виноватых. Все едят один хлеб и делают своё дело, всё нормально, нужно относиться к этому спокойно. Команды, которые проиграют, — закончат сезон и поедут домой, а победители выйдут в финал Кубка Гагарина. Всё очень на тоненького, ведь все хотят быть лучшими, а значит, и очень богатыми. Нервы у всех на пределе. Мы всех уважаем: и журналистов, и тренеров. Хоккей — это мужской вид спорта. Пусть победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

