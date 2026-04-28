Коннор Макдэвид может пропустить пятый матч серии с «Анахаймом» из-за травмы

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид может пропустить пятый матч серии с «Анахайм Дакс» из-за травмы. Как сообщает пресс-служба клуба, участие канадского нападающего в предстоящей встрече будет решаться непосредственно перед матчем. Макдэвид не принимал участия в сегодняшней тренировке команды. Пятая игра серии пройдёт в ночь на 29 апреля. «Ойлерз» проигрывают в серии до четырёх побед со счётом 1-3 и находятся на грани вылета.

Макдэвид получил травму лодыжки во второй игре серии, которая, по всей видимости, ограничивает его подвижность. Он покинул площадку для обследования, но вернулся позже в том же периоде.

В первых четырёх встречах серии Макдэвид набрал четыре очка — забил один гол и отдал три передачи.