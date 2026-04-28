Защитник «Локомотива»: во второй игре повели себя неправильно. Сегодня не повторили ошибок

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о победе в третьем матче серии с «Авангардом» (4:2, 1-2) и отметил настрой команды.

«Мы вышли выигрывать сегодня, другого настроя не могло быть, счёт был 0-2 в серии. Мы начали матч неплохо, шайбы в наши ворота не вытекали из логики игры. В раздевалке не было даже мысли опустить руки, впереди ещё было 40 минут. Думаю, все помнят второй матч. Наверное, больше выводов после него нужно было сделать нам, что и произошло. Старались не повторить то, что тогда случилось. Наверное, эмоции нужно проявлять в каждый определённый момент. Во втором матче мы неправильно повели себя, сегодня не повторили ошибок», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.