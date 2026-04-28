Рафиков: поддержали ли в «Локомотиве» Исаева? Зачем? Он не маленький
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков заявил, что не видит нужды поддерживать вратаря Даниила Исаева после неудачной игры во второй встрече серии с «Авангардом». Третий матч ярославцы выиграли и размочили счёт в серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5) 2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4) 2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4) 2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5) 2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5) 2:4 Паник – 58:57 (en)
«По трём матчам серии можно сказать, что большинство и меньшинство играют огромную роль. То, что не удавалось реализовать большинство, не давило. Решили больше бросать сегодня, больше лезть на пятак, лучше шайбу доставлять. Поддержали ли в команде вратаря Исаева? А зачем? Он не маленький. Сыграли матч, забыли, готовимся к следующему», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
16:20Антон Белов покинул тренерский штаб СКА-ВМФ Официально
