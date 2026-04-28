Рафиков: поддержали ли в «Локомотиве» Исаева? Зачем? Он не маленький

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков заявил, что не видит нужды поддерживать вратаря Даниила Исаева после неудачной игры во второй встрече серии с «Авангардом». Третий матч ярославцы выиграли и размочили счёт в серии.

«По трём матчам серии можно сказать, что большинство и меньшинство играют огромную роль. То, что не удавалось реализовать большинство, не давило. Решили больше бросать сегодня, больше лезть на пятак, лучше шайбу доставлять. Поддержали ли в команде вратаря Исаева? А зачем? Он не маленький. Сыграли матч, забыли, готовимся к следующему», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.