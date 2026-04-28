Защитник «Авангарда»: против нас соперники часто стараются действовать в спокойном режиме

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о поражении в третьей встрече серии с «Локомотивом» (2:4, 2-1).
«Сложный матч, не лучший в нашем исполнении, соперник был действительно заряженным. Второй период получился переломным, после первого мы вели 2:0. Конечно, нам нужно избегать удалений, особенно пятиминутных. И в этом смысле нам нужно лучше действовать в следующей встрече.
Думаю, что соперники часто стараются действовать против нас в спокойном режиме. Потому что если они наседают, то мы переворачиваем это в свою пользу. Так что в следующем матче нам нужно действовать поактивнее. В третьем периоде мы старались вернуться в игру, но не получилось. Соперник борется, он хотел вернуться в серию», — передаёт слова Чеккони корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 апреля 2026
16:20Антон Белов покинул тренерский штаб СКА-ВМФ Официально
