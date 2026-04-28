Защитник «Авангарда»: против нас соперники часто стараются действовать в спокойном режиме

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о поражении в третьей встрече серии с «Локомотивом» (2:4, 2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Мартынов (Прохоркин, Блажиевский) – 12:37 (5x5)     2:0 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 19:26 (5x4)     2:1 Рафиков (Иванов, Сурин) – 30:22 (5x4)     2:2 Полунин (Алексеев, Николаев) – 35:09 (5x5)     2:3 А. Радулов (Иванов, Сергеев) – 39:06 (5x5)     2:4 Паник – 58:57 (en)    

«Сложный матч, не лучший в нашем исполнении, соперник был действительно заряженным. Второй период получился переломным, после первого мы вели 2:0. Конечно, нам нужно избегать удалений, особенно пятиминутных. И в этом смысле нам нужно лучше действовать в следующей встрече.

Думаю, что соперники часто стараются действовать против нас в спокойном режиме. Потому что если они наседают, то мы переворачиваем это в свою пользу. Так что в следующем матче нам нужно действовать поактивнее. В третьем периоде мы старались вернуться в игру, но не получилось. Соперник борется, он хотел вернуться в серию», — передаёт слова Чеккони корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

