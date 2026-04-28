Чеккони высказался о нашумевшем эпизоде с игроком «Локомотива» Береглазовым

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался об эпизоде из второго матча серии с «Авангардом». Во время массовой стычки в середине второго периода Чеккони схватил за майку защитника ярославского клуба Алексея Береглазова и протащил его по льду. Береглазов никак не сопротивлялся и не отвечал Чеккони.

«Удивлён ли был отсутствием реакции защитника «Локомотива» Береглазова во время стычки во втором матче? Даже не знаю, что тут сказать. Я всегда играю эмоционально и агрессивно, а действия соперника мне неподвластны», — передаёт слова Чеккони корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

