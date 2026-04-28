Александр Овечкин с женой посетили ужин в резиденции посла России в Вашингтоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией посетил ужин в резиденции посла России в США Александра Дарчиева. Мероприятие прошло в Вашингтоне 27 апреля. Супруга форварда «Вашингтона» опубликовала в соцсетях видео из резиденции и показала меню.

Гостей угощали салатом с дарами моря, уткой с черносливом и овощами на гриле, а также десертом ассорти из русских пирожных с лесными ягодами.

Фото: личный архив Анастасии Шубской

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).