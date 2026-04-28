Результаты матчей 1/2 финала ВХЛ на 28 апреля 2026 года

Сегодня, 28 апреля, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Югра» – «Нефтяник» — 2:1 ОТ.

Пары 1/2 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск, счёт в серии — 0-1.

2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск, счёт в серии — 1-0.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.