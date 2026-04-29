«Бостон» победил в овертайме «Баффало» и сократил счёт в серии до 2-3

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» в Баффало (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Таким образом, «Баффало» ведёт в серии со счётом 3-2.

В составе хозяев льда единственную шайбу забросил Расмус Далин.

У гостей голы записали на свой счёт Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк.

Российские хоккеисты «Брюинз» Марат Хуснутдинов и Никита Задоров результативными действиями не отметились.

Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 1 мая в Бостоне.