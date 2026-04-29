Баффало Сэйбрз — Бостон Брюинз, результат матча 29 апреля 2026, счет 1:2 (ОТ), пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Бостон» победил в овертайме «Баффало» и сократил счёт в серии до 2-3
Комментарии

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» в Баффало (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Далин (Цукер, Томпсон) – 03:35 (pp)     1:1 Линдхольм – 29:24     1:2 Пастрняк (Линдхольм) – 69:14    

Таким образом, «Баффало» ведёт в серии со счётом 3-2.

В составе хозяев льда единственную шайбу забросил Расмус Далин.

У гостей голы записали на свой счёт Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк.

Российские хоккеисты «Брюинз» Марат Хуснутдинов и Никита Задоров результативными действиями не отметились.

Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 1 мая в Бостоне.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Топ-матчи среды: «Атлетико» — «Арсенал», «Ак Барс» против «Магнитки» и яркий баскетбол
