«Бостон» победил в овертайме «Баффало» и сократил счёт в серии до 2-3

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» в Баффало (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Таким образом, «Баффало» ведёт в серии со счётом 3-2.
В составе хозяев льда единственную шайбу забросил Расмус Далин.
У гостей голы записали на свой счёт Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк.
Российские хоккеисты «Брюинз» Марат Хуснутдинов и Никита Задоров результативными действиями не отметились.
Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 1 мая в Бостоне.