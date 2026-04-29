5 набранных очков россиян помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» и выйти вперёд в серии 3-2

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе на льду «Американ Эйрлайнс-центра» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Таким образом, «Миннесота» вышла вперёд в серии – 3-2.

В составе хозяев шайбы забросили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

У гостей голы записали на свой счёт Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Майкл Маккэррон. Российские хоккеисты набрали пять очков: Кирилл Капризов (гол и два паса), Владимир Тарасенко и Яков Тренин по одной передаче.

Российский защитник «Старз» Илья Любушкин очков не набрал.

Следующий матч между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 1 мая в Сент-Поле.