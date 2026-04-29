5 набранных очков россиян помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» и выйти вперёд в серии 3-2
Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе на льду «Американ Эйрлайнс-центра» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 03:51 1:1 Хейсканен (Робертсон, Дюшейн) – 08:58 (pp) 1:2 Болди (Хьюз, Капризов) – 39:28 (pp) 1:3 Маккэррон (Тренин, Тарасенко) – 47:47 2:3 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 56:39 2:4 Капризов (Болди, Миддлтон) – 58:00
Таким образом, «Миннесота» вышла вперёд в серии – 3-2.
В составе хозяев шайбы забросили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.
У гостей голы записали на свой счёт Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Майкл Маккэррон. Российские хоккеисты набрали пять очков: Кирилл Капризов (гол и два паса), Владимир Тарасенко и Яков Тренин по одной передаче.
Российский защитник «Старз» Илья Любушкин очков не набрал.
Следующий матч между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 1 мая в Сент-Поле.
Материалы по теме
