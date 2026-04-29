Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов вышел на чистое первое место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Миннесоты»

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе на льду «Американ Эйрлайнс-центра» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 03:51     1:1 Хейсканен (Робертсон, Дюшейн) – 08:58 (pp)     1:2 Болди (Хьюз, Капризов) – 39:28 (pp)     1:3 Маккэррон (Тренин, Тарасенко) – 47:47     2:3 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 56:39     2:4 Капризов (Болди, Миддлтон) – 58:00    

Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Этот гол стал для форварда 17-м в плей-офф НХЛ, и он обошёл по данному показателю Зака Паризе. Теперь российский хоккеист занимает чистое первое место в списке лучших снайперов в истории клуба в плей-офф НХЛ.

В текущей серии 1/8 финала плей-офф НХЛ Кирилл Капризов принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и семь результативных передач.

