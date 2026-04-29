Кирилл Капризов вышел на чистое первое место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Миннесоты»

Завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе на льду «Американ Эйрлайнс-центра» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Этот гол стал для форварда 17-м в плей-офф НХЛ, и он обошёл по данному показателю Зака Паризе. Теперь российский хоккеист занимает чистое первое место в списке лучших снайперов в истории клуба в плей-офф НХЛ.

В текущей серии 1/8 финала плей-офф НХЛ Кирилл Капризов принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и семь результативных передач.