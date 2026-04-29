Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Анахайм Дакс, результат матча 29 апреля 2026, счет 4:1, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» благодаря голу Подколзина и сократил счёт в серии
Комментарии

В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Подколзин (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 02:22     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 08:33     3:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 10:13     3:1 Киллорн (Мактавиш, Готье) – 28:26 (pp)     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 30:24 (pp)    

В составе победителей отличились российский форвард Василий Подколзин, Зак Хайман и Леон Драйзайтль, оформивший дубль. Райан Ньюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид оформили два ассистентских дубля. Эван Бушар в этом матче трижды оформлял голевые передачи.

В составе «Дакс» отличился Алекс Киллорн. Российский защитник Павел Минтюков в этой игре результативными действиями не отметился.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Анахайма». Следующий матч пройдёт 30 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android