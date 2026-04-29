«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» благодаря голу Подколзина и сократил счёт в серии

В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились российский форвард Василий Подколзин, Зак Хайман и Леон Драйзайтль, оформивший дубль. Райан Ньюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид оформили два ассистентских дубля. Эван Бушар в этом матче трижды оформлял голевые передачи.

В составе «Дакс» отличился Алекс Киллорн. Российский защитник Павел Минтюков в этой игре результативными действиями не отметился.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Анахайма». Следующий матч пройдёт 30 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.