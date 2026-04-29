Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по матчам с тремя очками в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл четвёртый в карьере матч с тремя очками в плей-офф Кубка Стэнли. Он обновил рекорд клуба по этому показателю.

Помимо Капризова, ни одному игроку «Миннесоты» не удавалось провести больше одного матча с тремя очками в плей-офф НХЛ.

В пятом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» обыграла «Даллас Старз» со счётом 4:2. В этой встрече Капризов забил гол и отметился двумя результативными передачами.

Следующий матч между командами состоится 1 мая.

В текущей серии 1/8 финала плей-офф НХЛ Кирилл Капризов принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и семь результативных передач.