Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по матчам с тремя очками в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл четвёртый в карьере матч с тремя очками в плей-офф Кубка Стэнли. Он обновил рекорд клуба по этому показателю.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 03:51     1:1 Хейсканен (Робертсон, Дюшейн) – 08:58 (pp)     1:2 Болди (Хьюз, Капризов) – 39:28 (pp)     1:3 Маккэррон (Тренин, Тарасенко) – 47:47     2:3 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 56:39     2:4 Капризов (Болди, Миддлтон) – 58:00    

Помимо Капризова, ни одному игроку «Миннесоты» не удавалось провести больше одного матча с тремя очками в плей-офф НХЛ.

В пятом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» обыграла «Даллас Старз» со счётом 4:2. В этой встрече Капризов забил гол и отметился двумя результативными передачами.

Следующий матч между командами состоится 1 мая.

В текущей серии 1/8 финала плей-офф НХЛ Кирилл Капризов принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и семь результативных передач.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
