«Миннесота» в четвертый раз в истории выиграла 2+ гостевых матча в Кубке Стэнли

«Миннесота» победила «Даллас» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли (4:2). Матч прошёл в Далласе.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 03:51     1:1 Хейсканен (Робертсон, Дюшейн) – 08:58 (pp)     1:2 Болди (Хьюз, Капризов) – 39:28 (pp)     1:3 Маккэррон (Тренин, Тарасенко) – 47:47     2:3 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 56:39     2:4 Капризов (Болди, Миддлтон) – 58:00    

Как информирует пресс-служба НХЛ, «Уайлд» одержали несколько побед на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли в четвертый раз в истории франшизы. Другие случаи: 2015 год (две победы), 2021 год (две победы) и 2003 год (шесть побед).

«Миннесота» в серии до четырёх побед ведёт со счётом 3-2. Следующий матч между командами состоится 1 мая.

«Миннесота» попала в плей-офф после того, как заняла третье место в Центральном дивизионе. «Даллас» финишировал в регулярном чемпионате на втором месте в этом же дивизионе.

