«Миннесота» в четвертый раз в истории выиграла 2+ гостевых матча в Кубке Стэнли

«Миннесота» победила «Даллас» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли (4:2). Матч прошёл в Далласе.

Как информирует пресс-служба НХЛ, «Уайлд» одержали несколько побед на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли в четвертый раз в истории франшизы. Другие случаи: 2015 год (две победы), 2021 год (две победы) и 2003 год (шесть побед).

«Миннесота» в серии до четырёх побед ведёт со счётом 3-2. Следующий матч между командами состоится 1 мая.

«Миннесота» попала в плей-офф после того, как заняла третье место в Центральном дивизионе. «Даллас» финишировал в регулярном чемпионате на втором месте в этом же дивизионе.