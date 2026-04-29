«Даллас» повторил рекорд по голам в большинстве в матчах Кубка Стэнли

«Даллас» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Миннесотой» (2:4) забросил шайбу в большинстве — автором гола стал финский защитник Миро Хейсканен.
В четвёртом матче серии «Даллас» забил один гол в большинстве, в третьем — три, во втором — два, а в первом — один.
Как информирует пресс-служба НХЛ, «Старз» забивали хотя бы один гол в большинстве в пяти матчах плей-офф подряд впервые в истории клуба. Это является самой продолжительной подобной серией для франшизы с тех пор, как ныне не существующая команда «Миннесота Норт Старз» записала на свой счёт семиматчевую серию в 1991 году.
Кубок Стэнли 2026 года — второй розыгрыш в истории франшизы, в котором «Старз»/»Норт Старз» забивали один или более голов в большинстве в каждой из первых пяти игр, вслед за 1991 годом (семь матчей).
Клуб «Миннесота Норт Старз» в 1993 году переехал в Даллас и стал называться «Даллас Старз».
- 29 апреля 2026
