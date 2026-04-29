Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» повторил рекорд по голам в большинстве в матчах Кубка Стэнли

Комментарии

«Даллас» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Миннесотой» (2:4) забросил шайбу в большинстве — автором гола стал финский защитник Миро Хейсканен.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 03:51     1:1 Хейсканен (Робертсон, Дюшейн) – 08:58 (pp)     1:2 Болди (Хьюз, Капризов) – 39:28 (pp)     1:3 Маккэррон (Тренин, Тарасенко) – 47:47     2:3 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 56:39     2:4 Капризов (Болди, Миддлтон) – 58:00    

В четвёртом матче серии «Даллас» забил один гол в большинстве, в третьем — три, во втором — два, а в первом — один.

Как информирует пресс-служба НХЛ, «Старз» забивали хотя бы один гол в большинстве в пяти матчах плей-офф подряд впервые в истории клуба. Это является самой продолжительной подобной серией для франшизы с тех пор, как ныне не существующая команда «Миннесота Норт Старз» записала на свой счёт семиматчевую серию в 1991 году.

Кубок Стэнли 2026 года — второй розыгрыш в истории франшизы, в котором «Старз»/»Норт Старз» забивали один или более голов в большинстве в каждой из первых пяти игр, вслед за 1991 годом (семь матчей).

Клуб «Миннесота Норт Старз» в 1993 году переехал в Даллас и стал называться «Даллас Старз».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android