Результаты матчей плей-офф НХЛ на 29 апреля 2026 года

В ночь на 29 апреля прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ.

«Даллас Старз» – «Миннесота Уайлд» — 2:4.

«Эдмонтон Ойлерз» – Анахайм Дакс» — 4:1.

Счёт в парах первого раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4-0;

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 2-3;

«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 2-2;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 2-3.

Восточная конференция:

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 3-2;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 2-2;

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 4-0;

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 2-3.