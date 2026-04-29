«Таких игроков очень мало». Главный тренер «Бостона» о победном голе Пастрняка в овертайме

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм высказался о победном голе в овертайме нападающего Давида Пастрняка. В пятом матче серии с «Баффало Сэйбрз» (2:1 ОТ, 2-3) чешский форвард принял шайбу на синей линии и реализовал выход один на один с вратарём.
«Я думаю, таких игроков, которые способны на подобный гол, очень мало. Я имею в виду не сам гол, а то, как он избежал офсайда в этом моменте. Это происходит не первый раз. В этом сезоне он делал это несколько раз, и каким-то образом ему всегда это удавалось. Получился красивый и важный гол. Я просто очень рад за него, потому что, знаете, этот парень оказывает на себя большое давление и хочет изменить ход игры. И сегодня ему это удалось», — цитирует Штурма пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
