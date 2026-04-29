Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
«Таких игроков очень мало». Главный тренер «Бостона» о победном голе Пастрняка в овертайме

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм высказался о победном голе в овертайме нападающего Давида Пастрняка. В пятом матче серии с «Баффало Сэйбрз» (2:1 ОТ, 2-3) чешский форвард принял шайбу на синей линии и реализовал выход один на один с вратарём.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Далин (Цукер, Томпсон) – 03:35 (pp)     1:1 Линдхольм – 29:24     1:2 Пастрняк (Линдхольм) – 69:14    

«Я думаю, таких игроков, которые способны на подобный гол, очень мало. Я имею в виду не сам гол, а то, как он избежал офсайда в этом моменте. Это происходит не первый раз. В этом сезоне он делал это несколько раз, и каким-то образом ему всегда это удавалось. Получился красивый и важный гол. Я просто очень рад за него, потому что, знаете, этот парень оказывает на себя большое давление и хочет изменить ход игры. И сегодня ему это удалось», — цитирует Штурма пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
«Бостон» победил в овертайме «Баффало» и сократил счёт в серии до 2-3
